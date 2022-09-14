Воронеж, 14 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Салют и массовые мероприятия в Воронеже в День города, 17 сентября, отменены. Об этом сообщил 14 сентября в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

«Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», — написал Гусев.

Вместе с тем, власти решили разрешить «несколько локальных мероприятий», также перекроют проспект Революции, площадь Ленина и улицу Кирова — чтобы воронежцы смогли погулять по центру города в выходной.

Напомним, ещё несколько дней назад мэрия активно готовила торжественное празднование Дня города, тогда как общественники собирали подписи под требованием отменить праздник и направить деньги, выделенные на него, военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фейерверки и большие концерты власти отменили в Ростове-на-Дону и Краснодаре. А празднование Дня города в Москве вызвало шквал возмущения.