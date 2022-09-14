Саратов, 14 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В школах, детских садах и организациях дополнительного образования Саратовской области начали включать отопление. Об этом 14 сентября сообщает региональное министерство образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

К теплоснабжению на сегодняшний день подключены 46 объектов, из них 24 детсада и 22 школы. Полностью обеспечить теплом все объекты социальной сферы планируют к 15 октября.

По прогнозам синоптиков, до 16 сентября в Саратовской области воздух по ночам прогреется местами не выше +13 градусов, днем ожидается около +19 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, техническая готовность к предстоящему отопительному сезону в Саратовской области составляет 90%. Теплоисточники готовы на 89%, теплосети — на 94%, центральные тепловые пункты — на 88%. В Саратове на 6 участках продолжаются крупные ремонтные работы, идет замена теплосетей.

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