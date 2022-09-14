Волгоград, , 17:35 — REGNUM С начала 2022 года в Волгоградской области сдано на переработку 176,8 тонны старых автопокрышек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе администрации региона.

Старые автопокрышки https://www.volgograd.ru

Вывозят покрышки из частного сектора, промзон и несанкционированных свалок. Шины в рамках трёхстороннего соглашения между обладминистрацией, муниципалитетами и перерабатывающим предприятием поступают на утилизацию в Волжский. На заводе покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которую затем используют в дорожном строительстве и ремонте, в производстве стройматериалов, новых шин, деталей автомобилей, для изготовления «мягких покрытий» для спортивных и детских площадок.

С начала 2022 года наибольшее количество отработанных шин вывезли с территории Дзержинского, Тракторозаводского и Кировского районов Волгограда.

В целом, с момента запуска экопрокта в 2021 году утилизировано уже 365 тонн шин.