Ереван, , 17:30 — REGNUM Представители Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в четверг, 15 сентября, вылетят в Армению для оценки ситуации после обострения в Нагорном Карабахе, сообщили в секретариате организации.

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Как уточняется, первой в страну прибудет передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединённого штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым. Глава миссии — генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась — прибудет в Армению на следующей неделе.

Напомним, ранее в секретариате ОДКБ сообщили, что задачей миссии будет оценка сложившейся обстановки и подготовка «обстоятельного доклада главам государств» о ситуации в регионе к очередной сессии Совета коллективной безопасности, которая планируется осенью в Ереване, а также выработка предложений по деэскалации возникшей напряжённости.

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