Кострома, , 21:04 — REGNUM Отопительный сезон в жилом фонде Костромы планируют начать с 19 сентября. Об этом сообщает администрация города.

Холодно Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

Подавать тепло в 2094 многоквартирных дома, имеющихся в городе, будут поэтапно. Сначала батареи нагреются в малоэтажных домах, уже затем в более высоких зданиях. Завершить прогрев батарей планируется в течение 5-7 дней.

До 19 сентября ТГК-2 должна устранить дефекты, выявленные на теплосетях после опрессовки. Всего было обнаружено 199 порывов, ремонт завершён на 132 участках.

Отопительный сезон в социальных учреждениях города начался с 7 сентября. Сейчас к теплу подключено порядка половины всех школ, больниц, организаций допобразования Костромы.