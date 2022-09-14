Калуга, 14 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Семь директоров и заместителей руководителей школ города Первомайск (ЛНР) во главе с начальником управления образования города Натальей Михайловой приехали в Калугу, чтобы познакомиться с основными направлениями государственной политики в сфере общего образования и организацией учебного процесса в Калужской области. 14 сентября с делегацией работников сферы образования луганского города Первомайск встретился губернатор Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пресс-служба правительства Калужской области На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с с делегацией работников сферы образования луганского города Первомайск

В рамках делового визита калужане представят коллегам из Луганской Народной Республики передовой педагогический опыт, расскажут о содержании образования, познакомят с федеральными государственными образовательными стандартами, работой детского технопарка «Кванториум», школ, Калужского государственного университета им. Циолковского. Культурная программа также включает посещение музеев и православной святыни.

«Время непростое, но вы должны знать — мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное не стены, главное — люди, это вы. От того чему и как вы учите детей будет многое зависеть», — отметил губернатор Владислав Шапша

Гости из ЛНР поблагодарили руководство региона за поддержку, помощь Калужской области оказалась востребованной.