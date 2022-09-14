14 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Георгий Балаков, , 17:53 — REGNUM Тема мобилизации населения России для участия в спецоперации то и дело поднималась популярными телеграм-каналами с первых дней СВО. Дискуссия эта всегда была бурной, а мнения её участников диаметрально противоположными. На фоне активизации боевых действий обсуждение этого вопроса вновь вернулось в топ-повестку российского сегмента Telegram.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

В число наиболее ярких сторонников идеи нарастить группировку российских войск в б. УССР при помощи мобилизационных мероприятий входит ополченец ДНР, популярный писатель Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский. В своем телеграм-канале он неоднократно высказывал аргументы в пользу этой идеи, а также отмечал, что подобные вещи помогут быстро переломить ход спецоперации в пользу России. Примечательно, что одним из главных его оппонентов выступает командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, в котором и проходит службу Фомин.

«Я хочу затронуть два очень сложных вопроса, которые сейчас актуальны, как никогда прежде. Первый — по всеобщей мобилизации. Я остался при своём мнении, которое звучит так: против. И обосновано следующим образом… Мой зять, который воюет на херсонском направлении в качестве мобилизованного (из ДНР. — Прим. ИА REGNUM), недавно приезжал домой на побывку, и я снова одевал его и экипировал, а его сослуживцы уже выстроились в очередь за тем, что я давал ему первый раз, хоть оно и изрядно потрепано после пяти месяцев боёв», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Комбат отметил, что ряд лиц желает, чтобы президент России Владимир Путин принял решение о мобилизации, пусть даже ограниченной. Зачастую даже звучат заявления, что без таких мер Россия не сможет победить киевский режим. Однако Ходаковский убежден, что это не так.

«Будьте осторожны: когда некомпетентные командиры погонят необученные толпы необеспеченных людей исправлять ситуацию — ничем хорошим ни в военном, ни в социальном смысле это не закончится. Сейчас, на этом этапе, нужно повышать эффективность того, что есть, и активизировать добровольческое движение в России. Схема с вербовкой за деньги, это, конечно, выход, но заработанные деньги нужно в перспективе потратить, а для этого нужно выжить, порой и ценой малодушия», — написал командир подразделения ДНР.

По его мнению, России следует поступить по-другому и вместо увеличения численности своих войск повышать качество их работы. Речь идет в том числе и о мерах ответственности за неграмотное командование или исполнение своего воинского долга.

Военнослужащие Министерство обороны Российской Федерации

«С первых же недель спецоперации в разных записках и рекомендациях на различных уровнях я повторял: штрафбаты и военно-полевые суды. Я гуманный даже больше, чем мне хотелось бы, но мой опыт создания добровольческого формирования показал, что всегда находится паршивая овца, и мой изолятор никогда не пустовал. Говорить это неприятно, но идёт война, и подходы нужны военные — тогда мы победим», — высказал свое мнение Ходаковский.

Аналогичную точку зрения высказывают и авторы многих других популярных телеграм-каналов, подробно освещающих тему спецоперации. Правда, с их стороны в большей степени звучат аргументы в пользу активизации добровольческих движений и создания подразделений из неравнодушных граждан.

«Нужна ли России мобилизация? Абсолютно уверен, что нет. Более того, уверен, что те, кто топят за мобилизацию, либо дураки, либо провокаторы. А что, на мой взгляд, нужно? А нужно вот что. Объявить формирование добровольческих подразделений резерва. Их никуда отправлять не нужно. Сформированные подразделения должны пройти боевое слаживание, получить матчасть, вооружение и дислоцироваться от передовой на расстоянии достаточном, чтобы их можно было использовать в качестве оперативного резерва. Либо стратегического, если подразделение будет достаточно крупным. Такие подразделения должны являться одновременно и источником пополнения частей на передовой взамен солдат, выбывших из строя», — написал телеграм-канал Hard Blog.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По задумке автора поста, такие подразделения должны выполнять охранные и противодиверсионные функции. Жалование им должно идти по двум сеткам — за нахождение в резерве и за участие в боевых действиях. Кроме того, на базе таких подразделений можно организовать курсы обучения и переподготовки — от квадрокоптеристов до минометчиков.

«Современная армия — это не масса на массу, а ум на ум и техника на технику. Поэтому мобилизация проблем не решит, а лишь создаст их. А вот добровольческие подразделения с краткосрочными контрактами и перспективой долгосрочного, если боец или офицер окажется толковым, могут стать важным звеном в нашей армии, позволяющим решить ряд проблем и укрепить конкретные оперативные направления», — отметил ТГ-канал.

Среди сторонников и противников мобилизации в российском сегменте Telegram есть промежуточный лагерь, представители которого ратуют за то, чтобы выполнить подобного рода мероприятия, но в ограниченных масштабах.

«Уверен, что мобилизации в стране не будет. А вот неполная или частичная мобилизация — это уже большая вероятность. Как минимум, нужно уже создавать ополчения и местные подразделения народной дружины (желательно было это сделать ещё в начале весны), начиная от запада заканчивая востоком страны», — написал телеграм-канал RUSVARG.

Автор поста напомнил, что в России есть воинские части, учебные центры, военные училища и институты, другие профильные заведения, где бы уже было пора начать готовить инициативных людей для защиты Родины. Не испытывает страна и дефицита в кадрах, специалистах и учебно-материальной базе.

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Все боевые подразделения находятся на выполнении боевых задач. Но в частях остались же люди. Офицеры продолжают готовить контрактников, создаются целые подразделения, которые проходят курс БП, прежде чем уехать. Так почему мы не начнём готовить инициативных людей? Тех самых, кто когда-то служил, на пенсии, в запасе? (Я про резервистов не говорю). Инициатива должна исходить от каждого. К примеру, не тратить на день города, на салюты и выступления певцов и др., а потратить деньги на помощь фронту, ведь нужны не только квадрики, прицелы и другое снаряжение и оборудование, теперь нужна будет ещё зимняя одежда, ботинки, перчатки и т.д. Главное, для начала не паникуйте. Успокойтесь и примите правильное решение», — обратился к своим подписчикам автор поста.

Следует отметить, что, как бы далеко ни заходили дискуссии, реальных предпосылок для мобилизации населения в России нет, о чем неоднократно заявляли представители руководства страны и что в очередной раз повторил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле пока не намерены объявлять мобилизацию. В настоящий момент — нет, об этом речи не идёт, заявил Песков», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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