Буйнакск, Дагестан, , 17:24 — REGNUM Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту убийства двоих жителей Буйнакска. В совершении преступления подозревается сотрудник полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили 14 сентября в следственном комитете по региону.

Дело Pixabay.com

По версии следствия, трагедия в доме жителя города Буйнакска произошла утром 14 сентября. Около 09:40 52-летний подозреваемый явился в дом к 73-летнему местному жителю, где в это время находилась и его 34-летняя дочь. По причине ранее сложившихся неприязненных отношений гость открыл огонь по хозяину дома и его дочери, из-за полученных ранений они скончались на месте происшествия. После этого стрелок свел счеты с жизнью.

Ранее МВД по республике сообщило, что стрелявший работал в экспертно-криминалистическом центре республиканского МВД. Вследствие этого руководство МВД организовало проверку по факту совершенного убийства двоих человек.

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