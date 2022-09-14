Орехов, , 17:24 — REGNUM Неудачную попытку прорвать оборону союзных сил предприняли бандеровские боевики в районе города Орехово (Запорожская область, территория б. УССР), сообщает 14 сентября телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition».

Блицкриг Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что подразделение львовской 65 бригады ВСУ пыталось 14 сентября прорвать оборону в районе Орехова, но было остановлено: взят в качестве трофея один танк.

Также в результате этой неудачной попытка семь бандеровских боевиков попали в плен.

Ранее стало известно, что утром бандеровские боевики стянули военную технику в район Орехова и попытались идти в сторону позиций ВС РФ в Нестерянке, стремясь обойти её с двух сторон.

В ответ российские войска нанесли по бандеровцам огневое поражение. Из 65 бригады были взяты в плен несколько боевиков.

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