Пенза, , 17:29 — REGNUM Эвакуированным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик в Пензенской области возместят расходы на питание и арендную плату квартир. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Встреча беженцев из Донбасса в Пензе Pnzreg.ru

В документе говорится, что расходы на питание беженцам из ДНР и ЛНР возместят в размере 415 рублей на человека в сутки. На расходы по аренде с учетом оплаты жилищно-коммунальных услуг в месяц предоставят: на однокомнатную квартиру — не более 18 тыс. рублей, на двухкомнатную — не более 27 тыс. рублей, трехкомнатную и более — не выше 36 тыс. рублей.

При этом съемное жилье будет считаться для эвакуированных граждан пунктом временного размещения. В однокомнатных квартирах поселят одиноких граждан или семьи из двух членов, в двухкомнатных — семьи из трех человек, в трехкомнатных и более — большие семьи (не менее 15 кв. метров на одного человека).

С владельцами жилья будут заключаться соответствующие договоры. Обустраивать переселенцев поручено региональному минтруда, соцзащиты и демографии.

Напоминаем, житель города Макеевки Донецкой Народной Республики, которому предоставлено временное убежище на территории Пензенской области, получил по упрощенному порядку водительское удостоверение РФ.

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