14 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Савельев, , 17:35 — REGNUM На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал крупнейшим международным событием: для участия в его работе прибыли представители всех 54 стран континента, из них 43 — на высшем уровне. Общая сумма подписанных тогда контрактов и соглашений составила более 800 млрд рублей, кроме того, по итогам саммита была принята декларация, закрепившая общее видение Россией и африканскими странами региональной и глобальной повестки.

В декларации подчеркивалось «непреходящее значение для Российской Федерации и африканских государств общепризнанного принципа равноправия и самоопределения народов, который стал правовой основой процесса деколонизации», недопустимость «экстерриториального применения государствами национального права в нарушение международного права» и односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН.

Первый саммит Россия — Африка стал не только площадкой для заключения перспективных экономических соглашений и поиска механизмов и направлений сотрудничества, но и откровенной демонстрацией антиколониальных устремлений стран континента, а также их надежды на поддержку Москвы.

Эммануэль Макрон Estonian Presidency

К концу XIX века практически весь африканский континент превратился в конгломерат европейских колоний. В 1884 г. в Берлине была созвана международная конференция для согласования раздела Африки между государствами Европы, по результатам которой был провозглашен принцип «эффективной оккупации», узаконивший грабеж природных и трудовых ресурсов континента. Африка оказалась поделена между сильнейшими европейскими державами — Великобританией, Францией, Германией и Италией, колониальный период продолжался до 1960-х годов, когда большинство стран получили формальную независимость. Прямое господство европейских колонизаторов стало одной из причин социально-экономической отсталости континента вплоть до голода и постоянных военных конфликтов, подрывающих его способность к развитию. Неоколониалистские подходы Запада не способствовали развитию африканских стран, наоборот, их сдерживание было объявлено чуть ли не официальной концепцией и условием сохранения собственного доминирования для так называемого «золотого миллиарда».

Историческая память и сохранение расистско-колониальных подходов заставляют Африку искать новых партнеров и союзников в лице Китая — глобальной экономической силы — и России, ведущей открытую военно-политическую борьбу против однополярного мира под западной гегемонией. Большинство африканских стран не присоединилось к антироссийским санкциям, а фиаско французского президента Эммануэля Макрона во время его визитов в Алжир и Бенин показало, что бывшие колонии не намерены терпеть высокомерие и диктат со стороны «просвещенных европейцев». Алжир не пошел навстречу Парижу в остром сейчас для всей Европы вопросе газовых поставок и не подтвердил согласие на строительство военно-морской базы Франции в Оранском заливе. В Бенине Эммануэля Макрона и вовсе постиг дипломатический конфуз. Видеозапись сюжета, когда министр иностранных дел Агбенончи брезгливо отряхнул место на своем костюме, до которого фамильярно дотронулся Макрон, облетела весь мир и показала отношение к французскому президенту. Поездка Эммануэля Макрона в другие страны Африки — Камерун и Гвинею-Бисау — также не принесли значимых результатов, так что «восстановление отношений Парижа с африканским континентом», о чем ранее заявляли в Елисейском дворце, очевидно пробуксовывает.

Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Официальное интернет-представительство президента России

Африку всё чаще называют континентом будущего: рекордные запасы урана, бокситов, марганца, редкоземельных металлов, платины и других полезных ископаемых делают ее крайне привлекательной для инвестиций в горнодобывающую промышленность и металлургию. Быстро растущая численность населения, а, по некоторым оценкам, через сто лет в Африке будет проживать половина населения планеты, делает ее неиссякаемым рынком сбыта. Развитие экономики будет требовать современных инфраструктурных решений — от строительства дорог и морских портов до энергетики. В настоящее время около половины населения континента, а это свыше 1,2 млрд человек, не имеет постоянного доступа к источникам электроэнергии.

Россия начинает свое запоздалое возвращение в Африку, не обладая финансово-экономическими возможностями, сравнимыми с другими странами. Товарооборот Китая со странами континента — более 200 млрд долларов в год против 20 с небольшим у России. Накопленные прямые инвестиции КНР превысили 100 млрд, у РФ — менее 20. По товарообороту с африканским континентом Россию опережают не только такие гиганты, как КНР, США и Индия, но и, например, Турция.

В этих условиях российское экономическое взаимодействие со странами этого макрорегиона может быть успешным только при концентрации на наиболее перспективных направлениях и максимально широком географическом охвате. Помимо разработки минеральной ресурсной базы, поставок и кооперации в производстве сельскохозяйственной продукции и техники, это традиционно высококонкурентоспособные отрасли российской экономики, востребованность которых в Африке особенно высока — атомная энергетика и железнодорожная инфраструктура. Именно эти направления могут стать локомотивом российско-африканского сотрудничества.

Саммит Россия – Африка. 2019 год Официальное интернет-представительство президента России

Ключевым условием экономического развития является обеспечение безопасности. В постколониальной Африке болезненно относятся к любым попыткам ограничить политический или экономический суверенитет, поэтому уважительный равноправный диалог, традиционный для российских переговорщиков, выглядит более привлекательно, чем подчас жесткие и даже ультимативные требования китайских компаний.

Колониальный период сказался не только на социально-экономическом положении стран континента, но и привел к многочисленным этнорелигиозным конфликтам. Из 12 миротворческих миссий ООН по всему миру половина действует в разных частях Африки. Речь идет не только о продовольственной и энергетической, но и непосредственно о военной безопасности. Россия как ядерное государство и постоянный член Совбеза ООН является влиятельным сторонником повсеместного применения принципа единой и неделимой безопасности, отстаивая его в том числе и в Африке.

В Африке Feed My Starving Children (FMSC)

Гибкое сочетание различных инструментов в обеспечении безопасности — от межгосударственного военно-технического сотрудничества до использования частных охранных компаний — обеспечивает синергетический эффект и способствует стабилизации социально-политической обстановки, а также нормальной работе инфраструктуры и объектов экономического сотрудничества, повышает инвестиционную привлекательность африканских государств.

Благодаря этому Россия заслуженно считается донором безопасности уже и на африканском континенте. Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа в кулуарах Петербургского международного экономического форума в июне 2022 г. заявил о возможности создания в стране военной базы РФ и важности российского вклада в обеспечение национальной безопасности своей страны.

Отношения с Африкой будут всё более значимы и для России, и для государств континента в условиях становления многополярного мира и растущего сопротивления западной гегемонии и неоколониализму. Системный, гибкий и одновременно последовательный подход российской стороны, который всё более проявляется в этих отношениях, является хорошим залогом многостороннего и эффективного сотрудничества в будущем.