Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга, чьи дома могут попасть под реновацию, восприняли решение Смольного приостановить программу «великого переселения» как свою победу. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей о судьбе петербургской реновации.

Соцсеть Pixabay.com

Закон о реновации был принят в Петербург в июне 2022 года. Документ подписал губернатор города Александр Беглов. Принятие закона не проходило гладко, отдельные депутаты пытались отстоять права граждан и включить в документ положения, чтобы собственники попадающих под снос хрущевок получали новые квартиры в тех же районах, где проживали. Однако в тексте закона всё-таки осталась норма о том, что квартиру выделят только в рамках города, то есть Санкт-Петербурга, который является огромным мегаполисом. Это положение, а также отсутствие гарантий компенсации за сносимое жилье по рыночной цене или сохранения количества комнат, вызвало возмущение у многих петербуржцев. Оно выплеснулось в соцсети и СМИ. Недовольство граждан дало плоды, и губернатор предложил депутатам реновацию приостановить, а закон переделать.

«Ну это маленькая тактическая победа, ведущая к стратегической передышке. Нельзя за время этой передышки дать шулерам всех кинуть и перестроить всё под свои интересы», — написал пользователь k k.

В Сети велись дискуссии относительно сроков паузы для реновации. Кто-то посчитал, что датой приостановки выбран 2024 год, потому что тогда состоятся очередные губернаторские выборы. Возможно, что за практическую реализацию закона будет отвечать уже и не Беглов.

«Ну что расходимся? Пошумели и хватит. Как и следовало ожидать, не состоится никакой реновации. Не до этого сейчас государству. Да и потом будет не до этого», — считает «Игорь».

Всё же петербуржцы радуются, что смогли быть услышаны. Отметим, что общественный резонанс дошёл и до Следственного комитета России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить петербургский закон о реновации.

«Сначала Беглов объявил реновацию. А когда люди начали задавать вопросы, выяснилось, что власть, видимо, рассчитывала на то, что люди тихо и молча примут все наглые условия, которые Смольный при поддержке ЗАКСа состряпали без учета интересов граждан города. Ни на один конкретный вопрос людей — власть ответов дать не смогла. И тут Беглов решил сдать назад, используя любимую чиновничью тактику: отложить, перенести, заболтать, замылить и т.д.», — подняла тему Марина Б.

Как уже сказано, петербургский закон о реновации также не закреплял право граждан на получение равнозначного жилья в районе с той же плотностью застройки, и квартиры такого же метража и с аналогичным количеством комнат. Не дали петербуржцам и улучшить свои жилищные условия.

«Разумно. Проект не продуман, и для многих людей угрожает ухудшением условий жизни», — считает Андрей М.

«Мы не хотим переселения из своего дома и из своего развитого района. Мы хотим, чтобы наш дом поддерживали в хорошем состоянии на деньги, которые мы каждый месяц сдаем на кап. ремонт», — обозначила свою позицию пользователь с ником «Карамель Малина».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что петербуржцы в основном были недовольны перспективами проведения реновации в Петербурге. Однако после новости об инициативе Беглова стало больше комментариев в её поддержку.

«Извините, но дома хрущевки в большей части никакие, гнилые, стены тонкие, плесень в швах, это конечно уже не пригодное для нормальной жизни жилье и, конечно, нужно улучшать качество жизни людей, но комфортно улучшать, не до безразличия к тем, кто живёт в этих домах», — считает Елена Ж.

С ней согласен и Эдуард В. Он также считает, что от хрущевок Петербург должен избавляться, но не с помощью «человейников». Пользователь обращает внимание, что город должен думать о людях.

Часть пользователей опасаются, что после масштабного недовольства Смольный и другие властные структуры создадут такие условия, что жители Петербурга согласятся участвовать в реновации.

«Сейчас отопление дадут, последним топить будут плохо, чтобы почувствовали, какие тонкие стены, ремонтировать если, где прорвёт, будут неделями, убирать вообще перестанут. Короче к 24 году уже будут все согласны выехать, или отключат газ надолго и воду, ну потому что всё пришло в негодность», — поделилась своими ожиданиями Светлана С.

Между тем пользователи советуют не расслабляться на фоне новых предложений власти. Егор Г. считает, что жителям хрущёвок стоит продолжить активно выступать против реновации. В противном случае он предрекает появление настоящих гетто на окраинах Петербурга.

Отметим, что, несмотря на предложение приостановить реновацию, Общественный штаб в Петербурге всё же будет работать и обсуждать вопросы программы. Спикер парламента Петербурга Александр Бельский объяснил, что штаб будет вести реновацию от начального до конечного этапа.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов поздравил петербуржцев с приостановкой реновации