14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Подростки пожарили картошку на Вечном огне и сняли это на видео.

Александр Комаров, , 17:42 — REGNUM В Свердловской области активно обсуждают очередное преступление против памяти о Великой Отечественной войне. В Каменске-Уральском подростки пожарили картошку на Вечном огне.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено 13 сентября. Группа подростков каталась возле мемориала на самокатах и решила пожарить картошку. Процесс был запечатлён на видео, которое разлетелось по социальным сетям. Личности малолетних преступников установили быстро. Ими оказались граждане в возрасте от 11 до 16 лет.

Полиция проводит проверку. Свои проверочные мероприятия ведёт и прокуратура. А тем временем уральцы обсуждают произошедшее в соцсетях.

«Вот оно поколение мат. капиталов, когда не на качество, а на количество», — пишет Дмитрий Т.

«Штраф огромный родителям! И этих выродков наказать по полной программе!» — желает Ирина А.

«Ирина, и выпороть!!! Опозорили весь город», — добавляет Екатерина И.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

Виталий В. предлагает отправить всю семью малолетних вандалов в Донбасс — туда, где сейчас гибнут наши парни, хотя бы на полгода. «Думаю, это будет более доходчивое объяснение, что они не правы. А если получится вернуться, то они доходчиво объяснят сверстникам», — написал гражданин.

Впрочем, форумчане признают, что суровое наказание вряд ли последует. Но негодованию из-за проступка подростков это не мешает.

«Деды и прадеды умирали не для того, чтобы ты на Вечном огне пек картошку», — написал Виталий К.

Ольга Б. отмечает, что детей учит то, что их окружает. А некая Катерина иронизирует: «А вы дальше протесты устраивайте против урока «Разговоры о важном». Напомню, что такие уроки ввели в школах России с сентября 2022 года. И часть общественности выступила против такой меры.

Марина В. в свою очередь считает, что родители должны воспитывать своих детей и объяснять им, что такое хорошо и что такое плохо. «Что такое 1941 год. И что такое память о погибших», — написала гражданка.

Александра Чеснокова. На фронт. 1944

Некий Павел К. считает, что произошедшее не является преступлением. «Это всего лишь глупость в силу своего возраста, это привлечение к себе внимания, а выплескивая в соц. сети негатив, ещё больше подстёгиваете на совершение других глупостей, и дальше — да, может уже планка слететь и дойти до преступлений. А глупости надо пресекать на месте или обратиться в соответствующие органы, а не раздувать из мухи слона», — полагает гражданин.

При этом форумчанин добавил, что законных представителей подростков нужно наказать. «Только вот пост этот правильней было бы написать, когда наказание уже свершилось. С озвучиванием всех мер. Чтобы другие увидели и подумали, а стоит ли так поступать и что за это бывает», — написал уралец.

Отметим, что подобные инциденты не являются редкостью для России. В Челябинской области летом 2021 года три девочки пожарили сосиски на Вечном огне. Некий Алексей Ш. считает, что всё это — один из результатов деятельности чиновников, руководящих образованием.

«Результат деятельности министерства образования. Превратили деточек в безмозглых, обнаглевших существ. Они готовы в школе, в коридоре срать, при этом учитель не имеет права замечание сделать. В России теперь каждый ребёнок под защитой государства. Вот и результат…» — написал гражданин.