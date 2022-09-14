Три волгоградки поделились пропиской с 500 мигрантами
Волжский, Волгоградская область, 14 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали полицейские в Волжском Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, гражданин одной из среднеазиатских республик уговорил трёх местных жительниц предоставлять свои квартиры иностранцам для фиктивной регистрации. «Услуги» предоставлялись за денежное вознаграждение. Сам злоумышленник также прописался в одной из квартир сообщниц.
Возбуждено уголовное дело, в ходе обысков в одной из квартир изъяты различные документы, фиктивные трудовые договоры и другие важные материалы. Предполагаемый организатор незаконной миграции заключён под стражу. Его сообщница-предприниматель находится под домашним арестом. Владелицы «резиновых квартир» дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.