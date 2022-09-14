Волжский, Волгоградская область, 14 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали полицейские в Волжском Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

По данным следствия, гражданин одной из среднеазиатских республик уговорил трёх местных жительниц предоставлять свои квартиры иностранцам для фиктивной регистрации. «Услуги» предоставлялись за денежное вознаграждение. Сам злоумышленник также прописался в одной из квартир сообщниц.

«В дальнейшем через индивидуального предпринимателя, сферой деятельности которой было оказание услуг мигрантам по получению разрешений для оформления трудовых патентов, подготавливались документы. Согласно им иностранные граждане якобы успешно сдали обязательные экзамены. В действительности экзамены либо не проводились, либо проводились с нарушениями. Точное количество незаконно полученных патентов предстоит установить в ходе следствия, однако уже сейчас известно как минимум о 500 таких случаях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, в ходе обысков в одной из квартир изъяты различные документы, фиктивные трудовые договоры и другие важные материалы. Предполагаемый организатор незаконной миграции заключён под стражу. Его сообщница-предприниматель находится под домашним арестом. Владелицы «резиновых квартир» дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.