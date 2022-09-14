Мурманск, 14 сентября 2022, 17:07 — REGNUM В августе услугами аэропорта Мурманск воспользовались 137 283 пассажира, что на 5% меньше, чем в августе 2021-го. Падение связано с закрытием южных аэропортов страны. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Колоссальную разницу демонстрирует пассажиропоток на южном направлении. В 2021 году за восемь месяцев из Мурманска на юг улетели 103 тысячи человек, а в 2022 году данная цифра уменьшилась более чем в 5 с половиной раз — всего порядка 18 тысяч человек выбрали прямые перелёты в Сочи.
Всего за 8 месяцев текущего года в аэропорту Мурманска обслужено 864 626 пассажиров.
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация до 22 сентября продлила ограничение полётов в аэропорты юга РФ.