Мурманск, , 17:07 — REGNUM В августе услугами аэропорта Мурманск воспользовались 137 283 пассажира, что на 5% меньше, чем в августе 2021-го. Падение связано с закрытием южных аэропортов страны. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Мурманск Nikolay Belyaev

«Несмотря на то, что в этом году количество прямых рейсов на южные направления значительно сократилось, а также не все запланированные новые направления начали свою программу полётов, мы показываем достаточно высокие результаты работы нашей авиагавани» — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

Колоссальную разницу демонстрирует пассажиропоток на южном направлении. В 2021 году за восемь месяцев из Мурманска на юг улетели 103 тысячи человек, а в 2022 году данная цифра уменьшилась более чем в 5 с половиной раз — всего порядка 18 тысяч человек выбрали прямые перелёты в Сочи.

Всего за 8 месяцев текущего года в аэропорту Мурманска обслужено 864 626 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация до 22 сентября продлила ограничение полётов в аэропорты юга РФ.