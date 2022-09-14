Ярославль, 14 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Под Ярославлем неподалёку от Юго-Западной окружной дороги обнаружили свалку токсичных отходов. Об этом сообщает пресс-служба ярославского отделения «Общероссийского народного фронта».

vk.com/wall-138 011 695_2902 Обнаруженные на месте отходы

Как считают общественники, на этом месте когда-то могло быть хранилище горюче-смазочных материалов либо ведомственная заправка. Во время инспекции обнаружены были не только бочки, но и вкопанные в землю ёмкости с «чёрной смолистой жидкостью».

«Впечатляет и ассортимент химических реактивов. Некоторые можно определить по этикеткам. Так мы обнаружили огне- и взрывоопасный ацетонитрил, канцерогены бихромат калия и трихлоруксусную кислоту и даже прекурсоры наркотических средств. Местами пейзаж воистину инопланетный. Чего только стоят зеленые кристаллы, проросшие через пакеты, где лежала исходная субстанция — фтористый, хлористый калий, нитрат калия. Их тут сотни килограммов. Масштабы экологического ущерба сложно представить. Те же неорганические соли, проникая в почву вместе с осадками, могут загрязнять грунтовые воды, от которых питаются скважины и колодцы», — рассказали в ОНФ.

vk.com/wall-138 011 695_2902 Обнаруженные на месте отходы

vk.com/wall-138 011 695_2902 Обнаруженные на месте отходы

vk.com/wall-138 011 695_2902 Обнаруженные на месте отходы

vk.com/wall-138 011 695_2902 Обнаруженные на месте отходы

Сейчас общественники направили письма как в региональный департамент природопользования и охраны окружающей среды, так и в природоохранную прокуратуру.