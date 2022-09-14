Нур-Султан, , 17:04 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал молиться о мире между Арменией и Азербайджаном. Об этом римский первосвященник заявил сегодня, 14 сентября, находясь с официальным визитом в Казахстане.

Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября между Арменией и Азербайджаном произошли масштабные боестолкновения на границе. Стороны обменялись артиллерийскими ударами. Счет погибших идёт на сотни.

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