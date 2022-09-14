Москва, 14 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Российским специалистам IT-сектора необходимо оказывать квалифицированную юридическую помощь, уверен член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв («Новые люди»).

Программист

Депутат рассказал об обращении разработчика из города Старый Оскол. Молодой человек создал бота, который автоматически выполняет операции на торговой бирже, и продавал эту программу в интернете за символическую сумму. Через какое-то время он получил судебный иск от одной из своих клиенток с требованием о взыскании денег за якобы некорректно работающую программу.

«Дальше начался самый настоящий судейский пинг-понг. Одна инстанция признала Сергея виновным и постановила взыскать в пользу покупательницы программы почти 3,4 миллиона рублей, другая вынесла решение о непричастности разработчика к финансовым потерям «потерпевшей». Сергею удалось выяснить, что его клиентка зарегистрировалась на торговой площадке с большим количеством отрицательных отзывов, перечислила туда деньги, а спустя некоторое время ее заблокировали. Доказательством вины молодого человека стали скриншоты, что некий пользователь (фамилия «пострадавшей» нигде не значится) заблокирован на платформе. Кроме того, экспертиза подтвердила, что истица даже не запускала программу Сергея на компьютере», — отметил Ткачёв в своем телеграм-канале.

По его словам, разработчик не намерен сдаваться и пытается понять, где взять деньги, если все же придется отдать заявленную сумму клиентке.

«Не буду оценивать решение суда, благо, что есть возможность его обжаловать. Но справедливо ли оно? На ближайшем заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудим с коллегами ситуацию, в которой оказался Сергей и коллегиально решим, чем можем помочь ему и тысячам других IT-шников, которые могут оказаться в похожей ситуации. Уверен, что мы должны поддерживать наших разработчиков, защищать их права, предоставлять квалифицированную юридическую помощь. Нужно уже сейчас запускать процесс создания бесплатной IT-адвокатуры, которая бы защищала интересы разработчиков», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии: на 2022−2024 годы для отрасли устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.