Буйнакск, Дагестан, , 17:01 — REGNUM В Дагестане 14 сентября произошло ЧП с участием сотрудника полиции. От рук полицеского погибли два человека, после чего он покончил с собой. По данному факту руководство МВД по Республике Дагестан назначило проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел утром, около 10:00, 14 сентября в городе Буйнакске. В одном из домов в ходе возникшего конфликта сотрудник экспертно-криминалистического центра республиканского МВД произвел несколько выстрелов, ставших смертельными, в 74-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. После этого он покончил с собой. Раненные им люди также скончались.

«В результате происшествия все участники произошедшего скончались на месте. По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Собранный материал передан по подследственности в СУ СК России по Республике Дагестан», — говорится в сообщении МВД по региону.

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