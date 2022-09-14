Петрозаводск, , 17:01 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Республики Карелия утвердила итоги выборов главы региона, в которых победил Артур Парфенчиков, сообщили 14 сентября в пресс-службе ЦИК Карелии.

Артур Парфенчиков Gov.karelia.ru

ЦИК в ходе заседания подписала протокол о результатах выборов главы Республики Карелия согласно которому в голосовании приняли участие 141 053 избирателя (27,94%). Выборы главы республики признаны состоявшимися и действительными.

«Избранным на должность главы Республики Карелия ЦИК Карелии постановила считать Парфенчикова Артура Олеговича, получившего 97 534 голоса избирателей, что составляет 69,15%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в сообщении.

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