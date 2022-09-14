Белгород, , 16:57 — REGNUM Под обстрел ВСУ попали военкоры Readovka в приграничной с территории б. УССР местности.

Граница с территориями б. УССР Dpsu. gov. ua

Уточняется, что четыре человека — члены съёмочная группы Readovka — в приграничном селе Красный Хутор (Белгородской области) попали под обстрел.

Также Readovka сообщает, что на протяжении всего сегодняшнего дня приходит информация об обстреле пограничного пунта «Шебекинский» в Шебекинском районе, а также Красного Хутора.

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