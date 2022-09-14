На границе Белгородской области военкоры попали под обстрел ВСУ
Белгород, 14 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Под обстрел ВСУ попали военкоры Readovka в приграничной с территории б. УССР местности.
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Граница с территориями б. УССР
Уточняется, что четыре человека — члены съёмочная группы Readovka — в приграничном селе Красный Хутор (Белгородской области) попали под обстрел.
Также Readovka сообщает, что на протяжении всего сегодняшнего дня приходит информация об обстреле пограничного пунта «Шебекинский» в Шебекинском районе, а также Красного Хутора.