Белгородский район, Белгородская область, 14 сентября 2022, 16:58 — REGNUM ВСУ в течение дня продолжают обстреливать территорию села Красный Хутор в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона успел побывать на месте. Жертв и пострадавших нет, зафиксированы разрушения в трёх домовладениях.
Как сообщало ИА REGNUM, сразу же после первого обстрела села 14 сентября подворовой обход начали проводить дружинники.
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