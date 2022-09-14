Белгородский район, Белгородская область, , 16:58 — REGNUM ВСУ в течение дня продолжают обстреливать территорию села Красный Хутор в Белгородской области. Об этом 14 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Обстрел Красного Хутора Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона успел побывать на месте. Жертв и пострадавших нет, зафиксированы разрушения в трёх домовладениях.

«Часть жителей выезжает самостоятельно к родственникам и знакомым. Оперативные службы, поселковая администрация и администрация района находятся на месте и организуют вывоз жителей в пункты временного размещения до стабилизации ситуации», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу же после первого обстрела села 14 сентября подворовой обход начали проводить дружинники.

Читайте развитие сюжета: На границе Белгородской области военкоры попали под обстрел ВСУ