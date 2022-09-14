Донецк, 14 сентября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима обстреляли из тяжёлых гаубиц ещё три поселения в Донецкой Народной Республике, сообщает 14 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По их данным, обстрел из 155-мм орудий был произведен с направления Новомихайловки по Еленовке. Было выпущено четыре снаряда.

С направления Озаряновки ВСУ выпустили по посёлку Гольмовскому пять 152-мм снарядов.

От кварталов Дзержинска по Никитовскому району Горловки боевики ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 152 мм.