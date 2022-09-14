Калуга, 14 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны с применением особого режима предпринимательской деятельности поручил губернатор Калужской области Владислав Шапша министерству культуры и туризма региона 14 сентября. Глава региона попросил представить к 1 ноября находящуюся в стадии разработки Стратегию развития туризма и туриндустрии, которая будет включать все направления развития сферы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания областного правительства.

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Для эффективного развития сферы, реализации новых проектов Владислав Шапша рекомендовал организовать сотрудничество с Федеральным агентством по туризму. Также необходимо активизировать работу с министерством экономического развития Российской Федерации, корпорацией Туризм. РФ и использовать имеющиеся инструменты федеральной поддержки. Губернатор акцентировал внимание областного правительства на направлениях работы, которые непосредственно касаются калужского региона. В их числе — развитие малых исторических городов так, как туризм для них — это возможность пополнить бюджет и создать комфортные условия для жителей.

«Нужно сделать так, чтобы привлекательность таких территорий росла. Мы можем претендовать на государственную поддержку. Важно грамотно подойти к делу. Это касается разработки мастер-планов территорий, дизайн-кодов исторической части городов, туристической навигации. Туристическую составляющую нужно учитывать и при формировании заявок на участие в конкурсе по созданию комфортной городской среды», — отметил Владислав Шапша.