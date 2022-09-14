Тамбов, , 17:03 — REGNUM Обыски в здании управления здравоохранения Тамбовской области провели 14 сентября сотрудники правоохранительных органов.

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По данным источников, силовики изымали документы за 2019 год, однако они не касались госзакупок или финансовой деятельности регионального ведомства.

Глава управления Марина Лапочкина покинула здание вместе с сотрудниками полиции, сообщает информационное агентство «Онлайн Тамбов. ру».

Официальных комментариев из региональных УМВД или СК не поступало.