Бишкек, , 17:00 — REGNUM Проблема киргизско-таджикского приграничья давняя и, похоже, она далека от решения. Об этом 14 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

На границе с Киргизией Иван Шилов © ИА REGNUM

Напоминаем, что очередная стычка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла днем 14 сентября. По предварительным данным с обеих сторон ранены несколько военнослужащих, как минимум один человек погиб. Киргизия обвиняет Таджикистан в применении минометов.

По мнению эксперта, проблема границ в Туркестане «давняя, трудно решаемая и будет усугубляться».

«В Таджикистане и в Киргизии растет численность населения, не хватает земли, воды, люди вынуждены выживать. В условиях, когда государство не может выделить достаточно денег на социальные нужды населения при ухудшающемся экономическом положении, динамика выглядит весьма негативно», — отметил собеседник.

Читайте также: Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана остается напряжённой

Среди внешних факторов, которые не способствуют улучшению ситуации, аналитик назвал постоянную угрозу со стороны Афганистана, сложности в сфере трудовой миграции из Туркестана и, возможно, присутствие внешнего фактора.

«Когда у людей сокращаются доходы и растут расходы — всплывают старые проблемы. А их в странах Средней Азии и Казахстане предостаточно», — отметил аналитик.

Куртов пояснил, что под внешним фактором он имеет в виду работу неправительственных организаций, которые финансирует Запад и США и которые в большом количестве присутствуют в регионе.

«В России есть мнение, что нас будут «поджигать» по периметру из-за того, что существенных успехов в противостоянии с нами [киевский режим] не демонстрирует. Я не склонен полностью доверять этой точке зрения, хотя, надо признать, определенный плацдарм для разжигания конфликтов в странах Туркестана иностранные организации подготовили. Нынешние столкновения на границе Киргизии и Таджикистана вовсе не обязательно были спровоцированы кем-то из внешних игроков. Но если такая задача поступит — НПО и НКО способны реализовать ее достаточно быстро».

Материалы по теме: Таджикские военные обстреливают погранзаставу Киргизии