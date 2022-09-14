Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины, США, Линдси Грэм предложил запретить аборты после 15 недель беременности по всей стране, делая исключения только в некоторых случаях, сообщает 14 сентября UPI.

Линдси Грэм Usnews.com

«Я думаю, что на федеральном уровне должен быть принят закон, который бы гласил: после 15 недель никаких абортов по желанию, кроме случаев изнасилования, инцеста или спасения жизни матери. Вот к чему должна прийти Америка», — сказал Грэм на пресс-конференции.

Представленный Грэмом законопроект вряд ли пройдет голосование в Сенате, контролируемом демократами. Однако сенатор заявил, что если Республиканская партия вернет контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах, то голосование по его законопроекту состоится.

«Аборт — это спорный вопрос. Аборты в Америке не запрещены. Решение этого вопроса остается на усмотрение избранных должностных лиц Америки», — добавил политик.

В ответ Белый дом раскритиковал законопроект, заявив, что он не соответствует взглядам большинства американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Айдахо стал первым американским штатом, запретившим аборты после шести недель беременности в рамках закона, который также дает право частным лицам подавать в суд на тех, кто прерывает беременность. После этого департамент юстиции США подал в суд на Айдахо, требуя запретить властям приводить в исполнение данный закон. Похожие судебные разбирательства коснулись и других штатов, решивших ужесточить контроль над абортами.

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