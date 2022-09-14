Казань, 14 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Представители студенческих отрядов Татарии вошли в число участников второго этапа гуманитарной миссии в Луганске. На протяжении 21 дня молодые люди из 22 регионов России работали по трем основным направлениям, сообщает 14 сентября пресс-служба минмолодежи РТ.

ИА REGNUM Саур-Могила

Студентов привлекали к подготовке помещения центра развития детства и молодежного движения к косметическому ремонту, очистке от старых строительных материалов, к покраске турников и качелей на детской площадке в школе-интернате.

Десятки студентов изъявили желание поучаствовать в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила». Студентам доверили штукатурить пилоны, заливать бетон, конструировать строительные леса и заниматься отделкой мемориала.

Часть студентов работали в качестве медицинского персонала в нескольких реанимационных отделениях Луганской республиканской клинической больнице. В один из дней миссии волонтеры приняли участие в акции по сдаче крови.

Ранее ИА REGNUM передавало, главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили благодарность России за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР.

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