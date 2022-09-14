Рыбинск, Ярославская область, 14 сентября 2022, 17:03 — REGNUM В Рыбинске открылась детская площадка с элементами в виде городских достопримечательностей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию города.
Городок построили в парке на Волжской набережной. Игровые элементы выполнены в виде пожарной каланчи, железнодорожного вокзала и водонапорной башни. Планируется, что в начале октября площадку пополнят качели «Гнездо», «Лаз-паутинка» и конструкция «Паровозик».
Напомним, идея и дизайн городка «Маленький Рыбинск» принадлежит детям. Воспитанники Кванториума не только спроектировали игровую площадку, но и работали над эскизами.
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