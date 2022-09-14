Москва, , 16:48 — REGNUM Российские аграрии за 8 месяцев 2022 г. увеличили закупки минеральных удобрений на 20% — до 4,3 млн тонн (в действующем веществе — д. в.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом к началу сентября аграрии обеспечили себя минудобрениями на 90% от годового плана. Об этом сообщила, ссылаясь на данные Минсельхоза России, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявлял, что в текущем году объем закупок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями достигнет 5 млн тонн д. в. По мнению президента РАПУ Андрея Гурьева, план на этот год будет перевыполнен.

Аграрии опять в выигрыше

Согласно обновлённой стратегии развития АПК до 2030 года, для укрепления продовольственной безопасности страны сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности и ввести в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га земли. Это, в свою очередь, потребует масштабных мелиоративных мероприятий с применением качественных агрохимикатов.

Российские производители минудобрений уже не раз заявляли о том, что обеспечат растущий внутренний спрос на свою продукцию. В результате реализации отраслевых инвестпрограмм, в прошлом году Россия произвела 26,3 млн т д. в. минеральных удобрений — это второе место в мире после Китая. Россия стала ключевым экспортёром минеральных удобрений на планете, — отмечал президент РАПУ, комментируя заявления ЕС по вопросам обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Действительно, до недавнего времени Европа на четверть обеспечивалась российскими минеральными удобрениями. В этом году экспорт из России снизился на 20%, и заместить его зарубежным производителям будет непросто, а скорее всего — невозможно, прогнозируют аналитики. Выиграют, как всегда российские потребители. По оценке Минсельхоза России, к 2030 году объем закупки минеральных удобрений в АПК вырастет с 5 до 8 млн тонн д. в.

Ставка на своих

Лидеры рынка определенно ставят на рост АПК. Менее месяца назад, к примеру, ФосАгро, крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений и лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям, объявил о планах инвестировать до конца года в развитие производства 64 млрд руб. и увеличить объем готовой продукции на 3-4%. Стратегия развития компании предполагает дальнейшее расширение своего присутствия на внутреннем рынке, поэтому значительная часть дополнительных объемов будет реализована на внутреннем рынке. Новый завод-миллионник ФосАгро в Ленинградской области, изначально ориентированный на экспорт, уже начал отправлять крупные партии продукции в ключевые российские аграрные регионы.

Летом компания объявила об очередном расширении собственной сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Только за последние полгода сеть ввела в эксплуатацию 3 новых региональных логистических комплекса. В феврале начала работу новая региональная компания «ФосАгро-Регион», ориентированная на Сибирь и Дальний Восток. В середине прошлого года открылся офис сети на Урале. На фоне реализации экспортного потенциала АПК этих регионов, спрос на современные минеральные удобрения там будет стабильно расти.

«В 2001 году ФосАгро первой из российских производителей минеральных удобрений «открыла» внутренний рынок, фактически создав его путем развития собственной дистрибьюторской сети и тесной кооперации с аграриями. С учетом того, что за это время компания увеличила производство минеральных удобрений втрое, а их поставки в адрес фермеров и сельскохозяйственных предприятий — в 5 раз, то ФосАгро вполне под силу переориентировать на внутренний рынок до 50% конечной продукции для аграриев», — считает независимый эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов .

В самой компании эту перспективу не отрицают.

«Мы продолжаем вкладывать значительные средства в разработку новых видов продукции, востребованной в России, инвестируем в развитие российской сети дистрибуции, повышаем надежность поставок в регионах, реализуем проекты в сфере аграрного образования», — отмечал гендиректор ФосАгро Михаил Рыбников .

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