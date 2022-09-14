Москва, 14 сентября 2022, 16:48 — REGNUM Российские аграрии за 8 месяцев 2022 г. увеличили закупки минеральных удобрений на 20% — до 4,3 млн тонн (в действующем веществе — д. в.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом к началу сентября аграрии обеспечили себя минудобрениями на 90% от годового плана. Об этом сообщила, ссылаясь на данные Минсельхоза России, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявлял, что в текущем году объем закупок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями достигнет 5 млн тонн д. в. По мнению президента РАПУ Андрея Гурьева, план на этот год будет перевыполнен.
Аграрии опять в выигрыше
Согласно обновлённой стратегии развития АПК до 2030 года, для укрепления продовольственной безопасности страны сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности и ввести в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га земли. Это, в свою очередь, потребует масштабных мелиоративных мероприятий с применением качественных агрохимикатов.
Российские производители минудобрений уже не раз заявляли о том, что обеспечат растущий внутренний спрос на свою продукцию. В результате реализации отраслевых инвестпрограмм, в прошлом году Россия произвела 26,3 млн т д. в. минеральных удобрений — это второе место в мире после Китая. Россия стала ключевым экспортёром минеральных удобрений на планете, — отмечал президент РАПУ, комментируя заявления ЕС по вопросам обеспечения мировой продовольственной безопасности.
Действительно, до недавнего времени Европа на четверть обеспечивалась российскими минеральными удобрениями. В этом году экспорт из России снизился на 20%, и заместить его зарубежным производителям будет непросто, а скорее всего — невозможно, прогнозируют аналитики. Выиграют, как всегда российские потребители. По оценке Минсельхоза России, к 2030 году объем закупки минеральных удобрений в АПК вырастет с 5 до 8 млн тонн д. в.
Ставка на своих
Лидеры рынка определенно ставят на рост АПК. Менее месяца назад, к примеру, ФосАгро, крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений и лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям, объявил о планах инвестировать до конца года в развитие производства 64 млрд руб. и увеличить объем готовой продукции на 3-4%. Стратегия развития компании предполагает дальнейшее расширение своего присутствия на внутреннем рынке, поэтому значительная часть дополнительных объемов будет реализована на внутреннем рынке. Новый завод-миллионник ФосАгро в Ленинградской области, изначально ориентированный на экспорт, уже начал отправлять крупные партии продукции в ключевые российские аграрные регионы.
Летом компания объявила об очередном расширении собственной сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Только за последние полгода сеть ввела в эксплуатацию 3 новых региональных логистических комплекса. В феврале начала работу новая региональная компания «ФосАгро-Регион», ориентированная на Сибирь и Дальний Восток. В середине прошлого года открылся офис сети на Урале. На фоне реализации экспортного потенциала АПК этих регионов, спрос на современные минеральные удобрения там будет стабильно расти.
В самой компании эту перспективу не отрицают.
Читайте ранее в этом сюжете: Акции «ФосАгро» попали в список «голубых фишек» Мосбиржи