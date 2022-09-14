Брюссель, , 16:47 — REGNUM В Брюсселе пока не определились с идеей об установлении лимита цен на российский газ, следует из распространённого 14 сентября пресс-релиза Европейской комиссии.

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«Комиссия углубит обсуждение способов снижения цен на газ с государствами-членами, анализируя также различные идеи по предельным ценам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕК также нацелена на усиление роли Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с поставщиками по более низкими ценам «посредством добровольных совместных закупок».

Напомним, в начале сентября страны G7 единогласно приняли решение об установлении потолка цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые введут ценовые ограничения, поскольку Москва не намерена «работать на нерыночных условиях».