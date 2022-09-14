Подгорица, 14 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Министр финансов Черногории Александр Дамьянович ожидает, что парламент Черногории единогласно примет ребалансировку бюджета, которую 13 сентября приняло правительство страны. В этом и следующем году, по его словам, заимствований у МВФ не планируется, сообщает RTCG.

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На 28 сентября запланировано заседание правительства, на котором будут обсуждаться ребалансировка и долг в 350 млн евро.