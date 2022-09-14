Воронеж, 14 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Проверку сообщений об отравлении школьников парами краски в Воронежской области начала прокуратура региона, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 14 сентября.

(сс) moonjazz Краска

Ряд местных СМИ сообщил, что 12 сентября в Отрадненской средней общеобразовательной школы рабочими проводились работы по затирке трещин и покраске стен здания школы. При этом, по согласованию с руководством школы, работы проводились во время учебных занятий.

В ведомстве уточнили, что в медпункт школы с жалобами на головную боль обратился семиклассник, который после осмотра был отправлен домой.

Прокуратура устанавливает, имело ли место массовое обращение учащихся школы или их родителей с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в медицинские учреждения. Также прокуратура проверяет соблюдение законодательства об образовании и прав несовершеннолетних.