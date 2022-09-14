Оренбург, 14 сентября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Оренбурга 14 сентября рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы Южного округа муниципалитета Алексея Палагина. Дело рассматривалось без судебного разбирательства, поскольку при ознакомлении с материалами дела экс-чиновник заявил о согласии с предъявленным обвинением, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Палагина обвинили в превышении должностных полномочий и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По его указанию были захоронены химвещества и отходы в обход правил. Это привело к загрязнению окружающей среды, а именно к загрязнению почвы отходами производства и потребления IV класса опасности.

Бывший глава округа признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему вынесен наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Палагину запретили занимать определённые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение дух лет. Приговор суда не вступил в законную силу.