Петрозаводск, 14 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в жилом доме на улице Пушкинской в Петрозаводске, сообщил 14 сентября министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

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По его словам, на улице Пушкинской, 5 произошёл хлопок, по предварительным данным — взрыв бытового газа.

«Пока известно о двух пострадавших. Отправлены две бригады скорой помощи. На месте работают спасатели», — добавил он.