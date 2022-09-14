Вашингтон, , 16:49 — REGNUM В Бостонском университете Нортистерн взорвался один из пактов, ранее доставленных на кампус, в результате чего пострадал один человек, сообщает 14 сентября UPI.

Бомба Rafael Mizrahi

Полиция прибыла на место происшествия через несколько минут после взрыва, обнаружив раненым 45-летнего сотрудника, который получил незначительные травмы рук после того, как попытался открыть пакет.

При обыске помещения кампуса был обнаружен и второй пакет с бомбой, который был обезврежен саперами.

Остается неизвестным, кто доставил бомбы в университет и каков был мотив преступника. Полиция продолжает расследование.

Ранее несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва.

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