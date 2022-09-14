Вашингтон, 14 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Бостонском университете Нортистерн взорвался один из пактов, ранее доставленных на кампус, в результате чего пострадал один человек, сообщает 14 сентября UPI.

Rafael Mizrahi Бомба

Полиция прибыла на место происшествия через несколько минут после взрыва, обнаружив раненым 45-летнего сотрудника, который получил незначительные травмы рук после того, как попытался открыть пакет.

При обыске помещения кампуса был обнаружен и второй пакет с бомбой, который был обезврежен саперами.

Остается неизвестным, кто доставил бомбы в университет и каков был мотив преступника. Полиция продолжает расследование.

Ранее несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва.