Загреб, , 16:49 — REGNUM В Хорватии начато расследование по факту выстрела из гранатомёта во время футбольного матча одной из лиг чемпионата страны, сообщают 14 сентября хорватские СМИ.

Инцидент произошёл во время футбольного матча с участием клубов «Плитвице» и «Соколац».

Один из зрителей произвёл выстрел в сторону футбольного поля из противотанкового гранатомёта «Золя», который чуть не попал по разминавшимся запасным игрокам футбольных команд.

По счастливой случайности, никто из болельщиков и футболистов не пострадал.

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