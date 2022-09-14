Улан-Батор, , 16:40 — REGNUM Правительство Монголии решило обнулить налог на импорт цемента. ПО данным чиновников это решение стало ответом на возникшую в стране нехватку стройматериалов.

Мешки с цементом Oussama zrafi

«На рынке образовался дефицит цемента. Из-за этого появляется риск полной остановки крупных застроек, в том числе строительства дороги Дархан — Улан-Батор. Мы планируем завершить работы по ремонту дороги Улан-Батор — Дархан, которые ведутся уже шестой год и если поставки цемента не прервутся, то к концу октября полностью откроем движение. Поэтому правительство до конца года отменяет таможенную пошлину на ввоз цемента и изделий из него», — заявил министр финансов Монголии Болдын Жавхлан.

По словам министра, после отмены налога на импорт цемента, цена за 1 тонн цемента, который с августа 2022 года удвоилась и достигшая 500 — 600 тысяч тугриков, может снизиться до 400 тысяч.

В Монголии работают три цементные завода, двое из них работают на полную мощность, но не смогут удовлетворить растущий внутренний спрос, — отметил Болдын Жавхлан.