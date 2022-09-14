Москва, 14 сентября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов фракции СРЗП в Госдуме о моратории на изменение процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Напомним, в документе предлагалось установить до 31 декабря 2022 года мораторий на одностороннее изменение процентной ставки по кредитам, а также порядка её определения, если такая возможность предусматривалась действующим договором, заключенным до 27 февраля 2022 года включительно. При этом возможность изменения процентной ставки кредитной организацией в одностороннем порядке предлагалось сохранить для случаев, определенных федеральным законом.

«Запрет на изменение кредитной организацией процентной ставки может иметь для заемщика негативные последствия в условиях снижения ключевой ставки Банка России. При этом для граждан, которые выступают как экономически слабая сторона в правоотношениях, возникающих из кредитного договора, и нуждаются в дополнительной защите, статьей 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в качестве общего правила уже предусмотрен запрет на одностороннее увеличение процентных ставок по кредитам и (или) изменение порядка их определения», — указано в отзыве правительства.

В правительстве обратили внимание на то, что кредитные организации и их корпоративные клиенты могут совместно искать компромиссные решения в рамках уже имеющихся договоров, в том числе для минимизации рисков дефолта по соответствующему кредиту.

«Предлагаемый законопроектом запрет не учитывает баланс интересов заемщиков и кредиторов и является чрезмерным вмешательством в гражданско-правовые отношения, которое приведет к перекладыванию соответствующего риска на кредитные организации, что может повлечь угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и затруднить выполнение ими функции по кредитованию реального сектора экономики», — считают в правительстве.