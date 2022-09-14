Красный Лиман, ДНР, 14 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Российские подразделения частично переброшены в город Красный Лиман (ДНР), сообщает 14 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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Отмечается, что в сторону Красного Лимана недавно прошла «огромная колонна военной техники». На опубликованном видео — бронетехника и крытые фургоны.

Ранее глава администрации Красного Лимана Александр Петрикин заявил, что бандеровские боевики предпринимали несколько безуспешных попыток наступления на город.