14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что Европейская комиссия может предложить сократить финансирование администрации главы венгерского правительства Виктора Орбана в связи с тем, как обстоят дела в Венгрии в вопросе коррупции.

Мирослава Романенко, , 17:02 — REGNUM Европейская комиссия может сократить финансирование администрации главы венгерского правительства Виктора Орбана в связи с тем, как обстоят дела в Венгрии в вопросе коррупции. Об этом со ссылкой на официальные лица Евросоюза сообщает Bloomberg.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник агентства уточняет, что 18 января объявят окончательный план действий, после чего правительства стран Евросоюза в течение трех месяцев примут итоговое решение.

Также сообщается, что премьер-министром Венгрии недавно было предложено создать агентство по борьбе со взяточничеством, а также — внесение поправок в некоторые законы, в частности, о государственных закупках. По словам одного из чиновников ЕС, лидерам Европейского союза могут предложить выделить главе венгерского правительства время для выполнения обещаний по борьбе с коррупцией. У Будапешта будет месяц для того, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, однако уточняется, что указанный срок могут продлить до трех месяцев.

Сообщение агентства Bloomberg обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что обвинение в коррупции является лишь предлогом для сокращения финансирования, а на самом деле, возможно, причина в позиции Венгрии в отношении антироссийских санкций.

«Не нравится, что у Венгрии голова на плечах имеется?» — задался вопросом Дмитрий.

«Ой нет, как только Венгрия поперек их мнению пошла, так сразу коррупция…» — добавил Александр.

«Какая-то тупая отмазка. Это называется — ставим условия Венгрии, чтобы она соглашалась во всем с ЕС», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Пытаются закрыть ей рот, а то слишком много «гавкает», — смеется ZevsinC.

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«Конечно, снизят. Венгры будут на автомобилях ездить, в тепле сидеть, а им замерзшая и обанкротившаяся Европа ещё и платить будет? Это же несправедливо, не по-европейски», — с сарказмом прокомментировала Елена.

«Венгрия должна перекрыть вывоз газа и бензина», — призвал Олег С.

«Недолго музыка у Орбана играла…» — добавил Vladimir V.

«Ну а как? Начнут с борьбы с коррупцией. Потом выяснится, что в Венгрии недостаток демократии. А дальше — майдан. Если не прокатит — прямое вторжение», — комментирует новость Сергей.

«Да, схема у них одна — и рабочая пока, почему бы не повторить. Открыто намекнули Орбану, чем ему грозит его настоящая и реальная забота о своих гражданах. Твари, что тут можно сказать», — ответил Сергею Zемля Zамёрзла.

«Бей своих, чтоб чужие боялись», — иронизирует Ия.

«Ну а как? Если ты не с Европой, то у тебя коррупция и диктатура…» — написал Дмитрий Ю.

«[У киевского режима] с коррупцией, значит, всё нормально. Отсутствует как явление, судя по размерам европейской помощи», — возмутился banadyk.

«Теперь каждого члена… [Евросоюза] можно приструнить, наказать, и т.д. Ну и союз у них получается, уж лучше быть самим по себе, чем с такими союзниками», — подытожила Олеся.