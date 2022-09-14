Ереван, 14 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Азербайджан и стоящие за ним страны Запада пытаются развязать в Закавказье крупный вооружённый конфликт, чтобы затем открыть в регионе «второй фронт» против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Азербайджан в очередной раз пошел на серьезную провокацию, но уже не в Арцахе, а непосредственно на территории суверенной Армении, сказал эксперт. Баку перешёл очередной Рубикон и в этот раз, нарушив все нормы международного права, начал наносить перманентные удары по крупным армянским городам, таким как Джермук, Гегаркуник, Варденис, Капан, Горис. По словам политолога, целью Баку является так называемый Зангезурский коридор в Сюнике. Однако, как считает эксперт, у данной провокации есть и внешние спонсоры в лице Запада, который ставит цель любыми способами открыть второй фронт для России в Закавказье. К реализации этих планов подключена также и Анкара, которая уже официально поддержала все агрессивные действия Азербайджана, сказал политолог. Баку уже вторые сутки наносит артиллерийские удары по Джермуку и другим городам, которые имеют стратегическое значение для Армении.

Станиславом Засем, которая вскоре прибудет на армяно-азербайджанскую границу и проведет там мониторинг. Стоит отметить, что руководство Армении обратилось к ОДКБ на основе пункта 2 устава, который подразумевает консультативную помощь стране — члену данного военно-политического блока. В Армении уже активизированы различные местные прозападные общественно-политические круги, которые начали очередные выпады против ОДКБ и России. Они обвиняют их в том, что они не оказывают помощь Армении. Руководство Армении также ведет себя не совсем понятным образом, обращаясь к ОДКБ не на основе пункта 4, то есть за конкретной помощью, а на основе пункта 2. Власти Армении должны прозрачным образом пояснять, что они направляют в ОДКБ, чтобы у общественности не было заблуждений и необоснованных ожиданий. Арман Гукасян Армения официально обратилась за помощью к России, ОДКБ и ООН. 13 сентября прошел онлайн-саммит ОДКБ, на котором было принято решение сформировать наблюдательскую группу во главе с генсеком ОДКБкоторая вскоре прибудет на армяно-азербайджанскую границу и проведет там мониторинг. Стоит отметить, что руководство Армении обратилось к ОДКБ на основе пункта 2 устава, который подразумевает консультативную помощь стране — члену данного военно-политического блока. В Армении уже активизированы различные местные прозападные общественно-политические круги, которые начали очередные выпады против ОДКБ и России. Они обвиняют их в том, что они не оказывают помощь Армении. Руководство Армении также ведет себя не совсем понятным образом, обращаясь к ОДКБ не на основе пункта 4, то есть за конкретной помощью, а на основе пункта 2. Власти Армении должны прозрачным образом пояснять, что они направляют в ОДКБ, чтобы у общественности не было заблуждений и необоснованных ожиданий.

Ситуация продолжает оставаться крайне напряженной, а Баку продолжает свои преступные провокационные действия, сказал политолог. США, в свою очередь, уже заявили, что надеются на Москву в вопросе деэскалации ситуации, поэтому единственным международных игроком, который в состоянии все это дело стабилизировать, является Россия.

Арман Гукасян Понятно, что данная эскалация — результат напористых стараний внешних сил, которые пытаются воспользоваться тем, что Москва занята СВО. Безусловно, быстро решать такие вопросы является крайне сложной задачей, поэтому ожидать молниеносных результатов не стоит. Именно на этом и играют западники, обвиняя Москву в бездействии. Очевидно, что внешние игроки ставят задачи подорвать авторитет России не только в регионе, но и внутри стран региона, в частности в Армении. Россия — единственная страна, которая может повлиять на то, чтобы регионе не начался реальный хаос, который потом уже остановить будет практически невозможно. Именно этого добивается Запад. В свою очередь, обеспокоен и Иран, который хорошо осознает, что данный потенциальный хаос направлен и против него. Поэтому Тегеран принципиален в своих заявлениях, в рамках которых он заявил о том, что не потерпит изменения армяно-иранской границы. Я неоднократно предупреждал, что Баку и Анкара будут продолжать свои провокации, и сейчас уверен, что ситуация будет и дальше накаляться.

Напомним, что вечером 12 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои с применением артиллерии.