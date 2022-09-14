Тюмень, 14 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Тюмени местному жителю вынесен приговор по факту сбыта суррогатного алкоголя, из-за употребления которого погибли 18 тюменцев и девять человек из Югры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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В ходе следствия установлено, что 48-летний подсудимый вместе со своими знакомыми приобрёл не менее 50 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Суррогатный алкоголь подсудимый поставил для реализации в магазины Тюмени и Кондинского района Югры.

Гражданин был признан виновным в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте немаркированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 12 сентября был вынесен приговор по уголовному делу о сбыте суррогатного алкоголя, после употребления которого скончались 10 человек другому местному жителю.