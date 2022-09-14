Рига, 14 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Государственное агентство занятости Латвии (ГАЗ) получило от 22 предприятий страны уведомления о коллективном увольнении сотрудников. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Всего объявлено о плановом коллективном увольнении 1 548 сотрудников. Компании, подавшие заявления, представляют такие сферы деятельности, как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и складирование, финансовая и страховая деятельность, административная и сервисная деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское, лесное и рыбное хозяйство, образование, а также электроэнергия, газо- и теплоснабжение и кондиционирование воздуха.

Девять уведомлений было подано в Рижское региональное отделение ГАЗ, четыре — в Даугавпилсское отделение, три — в управление ГАЗ, два - в Цесисское отделение ГАЗ, по одному - в Резекненское, Валмиерское, Екабпилсское и Елгавское отделение.

За последние три года больше всего уведомлений о коллективных увольнениях было в 2020 году — 79. В 2021 году в ГАЗ поступило 32 уведомления о коллективных увольнениях от работодателей.