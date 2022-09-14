Нижний Новгород, 14 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Нижний Новгород попал в топ-5 городов России, пользующихся наибольшей популярностью у туристов во время летнего отдыха. Об этом написал директор Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своём телеграм-канале.

Кривошеина Мария Нижний Новгород

По её информации, сильнее всего туристов интересуют познавательные поездки в Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, в Нижний Новгород и в Казань.

Также чиновница отмечает, что весьма популярны маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера.

«Падение спроса в Крыму — на 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов. Почти в два раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе», — констатировала глава Ростуризма.