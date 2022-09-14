Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Министерство юстиции США ликвидировало преступную группировку, зарабатывавшую деньги на незаконной контрабанде мигрантов на границе США и Мексики, сообщает 14 сентября UPI.

США и Мексика Цуканов М.В

Оперативная группа минюста под названием «Альфа» арестовала восемь представителей преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом мигрантов в США с целью получения прибыли. Сеть возглавляла Эрминия Серрано Пьедра, носившая псевдоним «Босс Леди». Предполагается, что она заработала миллионы долларов на незаконной перевозке мигрантов из Мексики, Гватемалы и Колумбии в США.

Отмечается, что организация Пьедры за большие деньги перевозила мигрантов, пряча их в чемоданах, переоборудованных емкостях для воды и деревянных ящиках в грузовиках.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 750 мигрантов погибли с 1 октября 2021 года по 7 сентября 2022 года на южной границе США.

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