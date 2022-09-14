14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 18:38 — REGNUM Севастопольские дети и подростки побывали в гостях у казаков ХКО «Севастопольская пластунская сотня» 13 сентября. Об этом — фоторепортаж корреспондента ИА REGNUM Александра Полегенько.

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Встреча состоялась в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В гости к казакам с подшефными детьми (это дети, оказавшиеся в социально опасном положении) пришли также и сотрудники департамента общественной безопасности правительства Севастополя, управления по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и сотрудники УНК МВД.

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гостям был оказан самый тёплый приём. Детям рассказали о проведении специальной военной операции, о тактике ведения боя. Подростки смогли увидеть и современную военную экипировку, а некоторые — даже примерили. Юные гости также смогли попробовать себя в сборке-разборке автомата, а хозяева рассказали об истории холодного оружия. Огромный интерес у подростков вызвала работа с квадрокоптером.

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ознакомление с военным обмундированием Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка и разборка автомата Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сборка и разборка автомата Александр Полегенько © ИА REGNUM

Изучение примера работы дрона в СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Изучение примера работы дрона в СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Изучение примера работы дрона в СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Изучение примера работы дрона в СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

Казаки продемонстрировали ребятам мастерство верховой езды и владение шашкой, некоторые гости смогли проехаться рысью в малом манеже.

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Конные прогулки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лекция о холодном оружии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Завершили программу вкусным обедом из настоящей полевой кухни.

Праздничный обед Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный обед Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный обед Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный обед Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мы проводим работу по вовлечению детей в организацию досуга, чтобы они не были предоставлены сами себе, занимались полезной работой. Акцент делаем на наставничество, организацию досуга. Дети посещают театры, кинотеатры, всевозможные экскурсии. Сегодня до 80% детей, находящихся на учёте, охвачены досуговой деятельностью», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель департамента общественной безопасности правительства Севастополя.