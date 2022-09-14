Владимир, , 16:31 — REGNUM Более 285 млн рублей дополнительно направят в 2022 году на лекарства для льготных категорий граждан во Владимирской области. Об этом в социальных сетях 14 сентября сообщил врио главы региона Александр Авдеев.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

На закупку лекарств для федеральных льготников власти выделили 21,3 млн рублей. Ещё 48,9 млн рублей пойдут на приобретение помп, сенсоров и расходных материалов для 370 детей, больных сахарным диабетом. Больше всего средств направят на обеспечение лекарствами региональных льготников — 215 млн рублей.

Кроме того, областной бюджет профинансирует повышение зарплат медиков и ремонт районной больницы.

«Более 67 млн пойдёт на повышение зарплат медработников. По мере экономического роста сможем направлять на эти цели больше средств. Порядка 20 млн рублей распределили на реконструкцию Ковровской районной больницы в посёлке Мелехово. Стройматериалы подорожали, требуется увеличение финансирования, чтобы завершить работы до конца года. Подрядчик старается закончить в срок», — уточнил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом на социальную сферу и ЖКХ владимирские власти в 2022 году направят дополнительные 2,5 млрд рублей.

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