Владимир, 14 сентября 2022, 16:31 — REGNUM Более 285 млн рублей дополнительно направят в 2022 году на лекарства для льготных категорий граждан во Владимирской области. Об этом в социальных сетях 14 сентября сообщил врио главы региона Александр Авдеев.
На закупку лекарств для федеральных льготников власти выделили 21,3 млн рублей. Ещё 48,9 млн рублей пойдут на приобретение помп, сенсоров и расходных материалов для 370 детей, больных сахарным диабетом. Больше всего средств направят на обеспечение лекарствами региональных льготников — 215 млн рублей.
Кроме того, областной бюджет профинансирует повышение зарплат медиков и ремонт районной больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, в целом на социальную сферу и ЖКХ владимирские власти в 2022 году направят дополнительные 2,5 млрд рублей.
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